Un'aula piena di sogni: ieri a Trani la Festa della Scuola con le borse di studio del Rotary Club

Un peso specifico altissimo di emozioni, sentimenti, ma anche di stimoli e incoraggiamenti, abitava ieri l' Aula Magna delincorniciata dalle macchine da stampa che fecero dell'illustre tranese "il principe degli editori italiani" nel XIX secolo. Un'atmosfera densa della emozione dei giovani in attesa di ricevere la borsa di studio, dell'orgoglio dei genitori, presenti per assistere alla premiazione, ma anche dei giovanissimi alunni che hanno fatto da perfetti padroni di casa a una delle cerimonie più importanti della vita scolastica del territorio e del Rotary Club di Trani,' impegno annuale del Club che premia i diplomati più meritevoli delle scuole superiori di Trani, Andria, Barletta, Bisceglie e Corato, in una unità territoriale che il Rotary sa realizzare come Club "a differenza delle singole Amministrazioni troppo spesso legate al proprio campanile" , come ha dichiarato nei suoi saluti iniziali il sindaco della Città Amedeo Bottaro."Negli anni sono stati erogati con queste borse di studio circa 457.000 euro agli studenti meritevoli delle Città che fanno parte del club", ha voluto sottolineare il presidente, il professor, sottolineando quanto da sempre il sostegno e il riconoscimento del valore ai giovani siano state stati colonne portanti della mission del Rotary. Il premio ai ragazzi, oltre la somma di denaro, è infatti costituito anche da un importantissimo corso di formazione erogato per l'occasione gratuitamente a favore del Rotary dae tenuto dal Coachgià socio del Club, il quale ha esposto nel suo intervento le caratteristiche del corso ed i vantaggi competitivi che saranno dati ai ragazzi che lo frequenteranno.Una mission di cui si è dichiarata, anche a nome dei dirigenti delle altre scuole la dirigente del liceo,definendo questi riconoscimenti al merito dei giovani come un momento di slancio verso il futuro e di accoglienza da parte di una comunità che riconosce loro il valore, l'impegno, il sacrificio, la dedizione allo studio. È stato nelle parole del giovaneperò, presidente del, che si è percepito il senso della possibilità che il Rotary Club - considerato ancora troppo spesso come un sodalizio elitario - offre come luogo prezioso di formazione, di possibilità, di relazioni, di ricerca, di solidarietà e di futuro, non solo attraverso i singoli Club ma anche, attraverso ladi esperienze straordinarie grazie alla rete di tutti i Rotary del mondo. E una vera e propria lectio di futuro è stata quella tenuta dal Governatore incoming del distretto 2120imprenditore materno, fondatore"Giovani: Competenze e comportamenti per costruire il futuro del lavoro". La forza dei sogni, il coraggio, la determinazione, la passione, l'umiltà di non sapere che dichiarava Socrate, il ruolo fondamentale dell'umanità che deve animare le spinte della carriera e della costruzione di sane e buone relazioni sono state sottolineate da Antonio Braia, che si occupa da anni di questo tipo di formazione; poiché, come sottolineato, "Il vero capitale del futuro della nostra economia non è solo quello finanziario ma quello umano"."Non cerchiamo persone di talento ma il talento nelle persone", recitava una delle ultime slide presentate da Braia: talento che è stato evidentemente riconosciuto e con lo snodarsi della premiazione, in un susseguirsi di sorrisi, pose fotografiche, complimenti e soprattutto un mare di auguri per un futuro luminoso ai premiati e a tutti i giovani presenti per un futuro possibile in una società come quella odierna che appare sempre più irta di ostacoli.Di seguito l'elenco dei giovani premiatiPregiatissimo il Parterre delle autorità presenti che il segretario del Rotary Club di Trani prof.ha nominatonei saluti iniziali e che riportiamo integralmente"Saluto in rappresentanza del Governatore del distretto 2120 R.I. Dott. Lino Pignataro, saluto l'Assistente per il nostro Club, il Dott. Pietro de Luca Tupputi SchinosaSaluto il Presidente del R.C. Trani Sabino Fortunato e Saluto la Preside dell'Istituto che ci ospita Prof.ssa Angela Tannoia,saluto il sindaco della Città di Trani l'Avv. Amedeo BottaroSaluto il Relatore di oggi, il Dott. Antonio Braia, che lo saluto anche come DGE, District Governor Elect Distretto 2120 R.I., Governatore Incoming per l'Anno Rotariani 2025/2026Un saluto particolare ai Past Governor Presenti:1- Il PDG Giuseppe Volpe, Presidente Onorario della Sottocommissione Distrettuale Attività Assistenziali e Socio – Sanitarie2- Saluto Il PDG Sergio Sernia, Assistente E/MGA i Distretti 2101 – 2102 – 2110 – 2120, Coordinatore Commissione Distrettuale Azione Internazionale e Umanitaria3- Saluto il Past Segretario Distrettuale Angelo Raffaele Braia, attuale segretario del Rotary Club di Matera4- Saluto il Presidente Incoming del Rotary Club di Trani Giuseppe Papagno5- Saluto il Presidente Designato del Rotary Club di Trani per l'Anno Rotariano 2026/2027 Dott. Salvatore Nardò- Saluto anche la Presidente del Rotary Club di Bisceglie Tatiana Dell'OlioSaluto il Presidente del Rotaract Club di Trani: Dott. Lorenzo Casafina e il segretario del Rotary Club di Matera Angelo Raffaele BraiaSaluto tutte le socie e i soci del Rotary Club di Trani, i giovani amici del Rotaract e dell'Interact.Saluto le altre Autorità Civili presenti e in particolare:- La Dott.ssa Lucia De Mari: Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Culture del Comune di Trani- Il Dott. Pasquale De Toma: Consigliere Comunale della Città di Trani capogruppo – Già Presidente della Provincia BAT- L'avv. Alessandro Rondinone Assessore ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili del Comune di TraniSaluto tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole di Trani, Andria, Barletta, Bisceglie e Corato, sempre sensibili e disponibili a rispondere alle nostre richieste di segnalazione dei nominativi dei ragazzi che questa sera andremo a premiare.Saluto tutti i ragazzi intervenuti, le loro famiglie, i docenti accompagnatori e tutti i graditi ospiti.