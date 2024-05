Un cerchio perfetto attorno al sole, lo spettacolare fenomeno nel cielo di Trani

Powered by



Gli aloni sono stati in passato associati all'arrivo delle piogge, la presenza di cirri può indicare infatti l'arrivo di un fronte caldo e umido spesso accompagnato da forti piogge. Quello dell'alone è un evento che si verifica più spesso attorno alla Luna ma non è così raro che avvenga di giorno attorno al Sole, può bastare spostarsi anche di pochi metri, però, per vederlo sparire.

A qualcuno sarà capitato di alzare lo sguardo e rimanere incantati, vedendo un cerchio che circonda il Sole in cielo, magari coronato da quello che sembra un arcobaleno. Queste immagini sono state scattate a Trani intorno alle ore 13 ma quello dell'alone, aureola o nimbo, è un fenomeno che può essere osservato a qualsiasi latitudine. Si tratta di un fenomeno ottico che crea un cerchio esattamente di 22° attorno al sole che si forma quando la luce solare è rifratta da milioni di cristalli di ghiaccio esagonali sospesi nell'atmosfera. La luce rifrangendosi attraverso i cristalli crea un alone con l'effetto colorato come un arcobaleno.