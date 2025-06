Un nuovo ponte aereo tra Usa e Italia: decolla il primo volo diretto New York-Bari

È atterrato questa mattina alle nove, all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese, il primo volo diretto dall'aeroporto JFK di New York operato da Neos. La nuova tratta, attiva fino al 15 ottobre prossimo, sarà operata una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti. L'aereo partirà da New York ogni martedì alle 17 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 7.40, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11.35, con arrivo a New York alle 14:50.«Con grande soddisfazione - dichiara l'assessore regionale Debora Ciliento - questa mattina abbiamo accolto i primi passeggeri provenienti dall'aeroporto JFK di New York a bordo del Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia Neos atterrato all'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari-Palese. Ed è solo l'inizio di un collegamento settimanale che fino al prossimo 15 ottobre renderà più vicine Bari e New York, la Puglia e gli Stati Uniti d'America. Il settore dei trasporti pugliesi oggi vive un momento di orgoglio perché un altro obiettivo è stato raggiunto: un aeroporto in grado di operare voli intercontinentali. Certo questo è solo un tassello di un sistema trasportistico che sta provando a mettere in rete aeroporti, ferrovie, strade e porti, in modo da interconnettere il territorio pugliese, anche grazie a un trasporto pubblico locale sempre più vicino alle esigenze non solo di chi studia e lavora in Puglia ma anche di chi viaggia in Puglia. Welcome to Bari. Welcome to Puglia».