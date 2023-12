Un'orchestra immensa di ragazzi e bambini nel concerto di Natale della Bovio Rocca Palumbo

Anche quest'anno si è tenuto, nella chiesa di San Giuseppe, il tradizionale concerto di Natale degli alunni dell'indirizzo musicale della Rocca Bovio Palumbo insieme agli alunni delle scuole primarie Petronelli, D'Annunzio e Beltrani. È stata una vera e propria festa della Musica e dell'Amicizia. Festa della Musica perché sono stati valorizzati tutti i talenti non solo dei ragazzi che seguono le lezioni dei 4 strumenti musicali curricolari dell'indirizzo (violoncello, flauto, chitarra e pianoforte), ma anche di quelli che seguono gli ulteriori corsi di potenziamento attivati dalla scuola (violino, canto solistico, coro). Festa dell'Amicizia perché si è ulteriormente consolidata la condivisione di valori con i 3 circoli didattici che hanno collaborato attraverso l'intervento dei cori dei bambini, entusiasti della loro partecipazione attiva alla manifestazione. Il dirigente scolastico della Rocca Bovio Palumbo, Giovanni Cassanelli, ha ringraziato per questa profonda sinergia tutti e tre i dirigenti scolastici intervenuti, Giuseppina Tota per la scuola Petronelli, Maura Iannelli per la scuola D'Annunzio, Roberto Diana per la scuola Beltrani, e ha sottolineato come l'essere scuola ad indirizzo musicale della Rocca Bovio Palumbo si esprima non solo attraverso i corsi, curricolari e di potenziamento, attivati, ma anche attraverso la partecipazione attiva di centinaia di alunni alle attività concertistiche della Camerata Musicale Barese ed operistiche del Teatro Petruzzelli, oltre che attraverso la realizzazione di concerti di professionisti di alto rango all'interno della scuola stessa a seguito di protocolli d'intesa siglati con associazioni culturali del territorio e con Conservatori di Musica della regione. Un valore aggiunto che non potrà che accrescere ulteriormente il potenziale culturale di una scuola che della Musica ha fatto la propria bandiera.