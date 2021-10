Un passo verso gli Stati Uniti d’Europa, sabato convegno a Trani

Sabato 16 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso la Galleria Internazionale Belmondo, sita a Trani in via Mario Pagano 244, la neonata sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo (MFE) organizza, in collaborazione con l'Associazione culturale FORME, il convegno Un passo verso gli Stati Uniti d'Europa​.L'evento rappresenta il primo atto della sezione di Trani del MFE, che si è costituita per affrontare i temi del Federalismo europeo e proporli nel nostro territorio, diffondendo le idee che risalgono al Manifesto di Ventotene (Per un'Europa libera e unita) scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 presso le organizzazioni della società civile e i semplici cittadini.Il MFE è un movimento politico-culturale apartitico diffuso in tutta Europa che svolge un'attività capillare sui territori, tesa a diffondere le istanze di una reale integrazione europea che colmi il deficit di democrazia che viene imputato alle istituzioni dell'Unione Europea e renda più forte la presenza europea sulla scena internazionale.Interverranno al Convegno:Giorgio Anselmi, presidente nazionale del MFE;Ennio Triggiani, presidente regionale pugliese del MFE;Simona Ciullo, segretario regionale pugliese del MFE;Enrico franzi, membro della sezione del MFE di Pesaro e Fano;Luigi Vavalà, membro della sezione tranese del MFE;Gianni De Iuliis, membro della sezione tranese del MFE.