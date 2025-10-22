Carmela Capozza - Psicologa. <span>Foto Credits</span>
Carmela Capozza - Psicologa. Foto Credits
Attualità

Salute mentale, i Giovani Democratici Trani lanciano l'incontro "Stai serena"

Venerdì 24 ottobre in via Mario Pagano si parla di consapevolezza emotiva con la psicologa Carmela Capozza

Trani - mercoledì 22 ottobre 2025 Comunicato Stampa
"Stai serena": a Trani un incontro per imparare a conoscere e accogliere le proprie emozioni Dopo l'approvazione della figura dello psicologo di base nelle ASL della Regione Puglia, i Giovani Democratici di Trani promuovono un nuovo momento di confronto e sensibilizzazione dedicato al benessere mentale.

Venerdì 24 ottobre, in Via Mario Pagano n. 244, a partire dalle ore 18:00, si terrà l'incontro "Stai serena: consapevolezza emotiva, imparare a conoscerci attraverso le emozioni", un appuntamento pensato per riflettere sul valore del supporto psicologico in una società sempre più dominata dalla logica della performance, dove pressioni e stress rischiano di diventare la norma. L'iniziativa rappresenta un'occasione per i giovani di esplorare il proprio mondo emotivo, comprendere i segnali che le emozioni ci inviano, imparare a riconoscerle e ad accoglierle nella loro interezza, senza esserne sopraffatti.

"Crediamo che prendersi cura della salute mentale non sia un gesto di debolezza, ma una scelta coraggiosa: imparare a conoscere e accogliere le proprie emozioni significa costruire comunità più autentiche e resilienti." Saremo in compagnia della psicologa Carmela Capozza, già coinvolta in diverse attività di associazionismo locale, che guiderà la riflessione con la sua esperienza e sensibilità nel campo del benessere emotivo.

Con questo evento, i Giovani Democratici Trani intendono contribuire a diffondere una nuova cultura del benessere psicologico, basata sulla consapevolezza, sull'ascolto e sulla condivisione.
Giovani Democratici Trani lanciano l'incontro "Stai serena"
Giovani Democratici Trani lanciano l'incontro "Stai serena" © Credits
  • convegno
Altri contenuti a tema
1 "Di marmo e di pietra": oggi e domani un convegno dell'Archeoclub sui cammini lapidei in Puglia Eventi e cultura "Di marmo e di pietra": oggi e domani un convegno dell'Archeoclub sui cammini lapidei in Puglia Particolare attenzione sarà data al paesaggio profilato dai muretti di pietra a secco, Patrimonio Unesco
A Trani il convegno pastorale diocesano “Leggere il presente con occhi di pentecoste” Religioni A Trani il convegno pastorale diocesano “Leggere il presente con occhi di pentecoste” Il programma dal 17 al 19 ottobre
Anche a Trani la campagna di sensibilizzazione nella Settimana Europea del Trasporto Sostenibile Vita di città Anche a Trani la campagna di sensibilizzazione nella Settimana Europea del Trasporto Sostenibile Ieri incontro in Biblioteca con esperti e rappresentanti delle istituzioni locali
Convegno "Mini PIA: un’opportunità per lo sviluppo del territorio" Speciale Convegno "Mini PIA: un’opportunità per lo sviluppo del territorio" Interventi di esperti del settore il 24 settembre al Circolo Tennis Barletta: ingresso libero
Fig24: nasce a Trani il Festival dell'Imprenditoria Giovanile Eventi e cultura Fig24: nasce a Trani il Festival dell'Imprenditoria Giovanile Da un'idea di Norberto Soldano, una sfida per lo sviluppo economico e sociale del territorio
"Legalità-Giustizia-Sicurezza" : Catello Maresca il 16 gennaio in un convegno a Trani Eventi e cultura "Legalità-Giustizia-Sicurezza" : Catello Maresca il 16 gennaio in un convegno a Trani L'evento a cura dell'associazione Unica (Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia)
Convegno di comunità presso il Centro Bethel sul tema "Testimoni di misericordia" Religioni Convegno di comunità presso il Centro Bethel sul tema "Testimoni di misericordia" Relatore sarà don Gianni Castorani
"Attualità in ematologia": a Trani due giorni per un congresso di rilevanza internazionale Sanità "Attualità in ematologia": a Trani due giorni per un congresso di rilevanza internazionale Sarà presieduto dal dottor Giuseppe Tarantini e segue il 64° Meeting Annuale della Ash, la società americana di ematologia
Premio "Mauro De Benedictis ": Trani celebra l'eccellenza e investe sul futuro dei giovani
22 ottobre 2025 Premio "Mauro De Benedictis": Trani celebra l'eccellenza e investe sul futuro dei giovani
Al Liceo “F. De Sanctis” di Trani : lezione spettacolo sul "Paradiso " di Dante del professor Giuseppe Patota
22 ottobre 2025 Al Liceo “F. De Sanctis” di Trani : lezione spettacolo sul "Paradiso" di Dante del professor Giuseppe Patota
Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
21 ottobre 2025 Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
Piste ciclabili a rischio, scatta la chiusura in Via Martiri di Palermo a Trani
21 ottobre 2025 Piste ciclabili a rischio, scatta la chiusura in Via Martiri di Palermo a Trani
Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club
21 ottobre 2025 Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club
Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
21 ottobre 2025 Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani
21 ottobre 2025 Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani
Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie
21 ottobre 2025 Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie
1
Orina sui muri della Cattedrale, tolleranza zero del Comune: "Gesto ignobile, caccia al responsabile "
21 ottobre 2025 Orina sui muri della Cattedrale, tolleranza zero del Comune: "Gesto ignobile, caccia al responsabile"
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
21 ottobre 2025 Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.