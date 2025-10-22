Salute mentale, i Giovani Democratici Trani lanciano l'incontro "Stai serena"

"Stai serena": a Trani un incontro per imparare a conoscere e accogliere le proprie emozioni Dopo l'approvazione della figura dello psicologo di base nelle ASL della Regione Puglia, i Giovani Democratici di Trani promuovono un nuovo momento di confronto e sensibilizzazione dedicato al benessere mentale.Venerdì 24 ottobre, in Via Mario Pagano n. 244, a partire dalle ore 18:00, si terrà l'incontro "Stai serena: consapevolezza emotiva, imparare a conoscerci attraverso le emozioni", un appuntamento pensato per riflettere sul valore del supporto psicologico in una società sempre più dominata dalla logica della performance, dove pressioni e stress rischiano di diventare la norma. L'iniziativa rappresenta un'occasione per i giovani di esplorare il proprio mondo emotivo, comprendere i segnali che le emozioni ci inviano, imparare a riconoscerle e ad accoglierle nella loro interezza, senza esserne sopraffatti."Crediamo che prendersi cura della salute mentale non sia un gesto di debolezza, ma una scelta coraggiosa: imparare a conoscere e accogliere le proprie emozioni significa costruire comunità più autentiche e resilienti." Saremo in compagnia della psicologa Carmela Capozza, già coinvolta in diverse attività di associazionismo locale, che guiderà la riflessione con la sua esperienza e sensibilità nel campo del benessere emotivo.Con questo evento, i Giovani Democratici Trani intendono contribuire a diffondere una nuova cultura del benessere psicologico, basata sulla consapevolezza, sull'ascolto e sulla condivisione.