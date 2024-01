Un ponte tra scuole: "There are no boundaries - Non ci sono confini- Pas de limite"

La classe 2° della sezione O della Scuola Rocca Bovio Palumbo, impegnata nel progetto multidisciplinare e plurilinguistico " There are no boundaries - Non ci sono confini- Pas de limites", ha partecipato al primo evento online, tenutosi con la scuola Jauno-Lideru-Vidusskola di Ligatne in Lettonia, per una prima attività ice-breaking, di scambio e conoscenza tra gli alunni.L'incontro, i cui protagonisti sono stati gli studenti delle due scuole, è stato molto partecipato ed emozionante, perché ha dato ai ragazzi di nazioni così lontane tra loro la possibilità di sentirsi vicini e di condividere piacevolmente i primi passi verso un'esperienza proiettata allo scambio di mobilità tra Lettonia e Italia.Il progetto, ideato dai professori della Scuola Rocca Bovio Palumbo di Trani, Giuseppina Scalise (docente di Lingua Francese) e Pasquale Francesco Leonardo Somma (docente di Musica ) e dalla prof.ssa Aija Ziedina ( docente di Geografia presso la Jauno Lideru Vidusskola di Ligatne, Lettonia), e approvato da E-Twinning ( la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole su iniziativa della Commissione Europea e tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027), ha suscitato il vivo interesse e la conseguente adesione della prof.ssa Martina Gazdek Pernar ( docente di Lingua Francese della Boliden Skolan, di Boliden, Svezia ), coinvolgendo, dunque, diverse discipline: partendo dallo studio della Rivoluzione Francese, attraverso i percorsi che hanno condotto Francia, Italia, Lettonia e Svezia alla nascita di stati indipendenti e dei loro inni nazionali, gli studenti partecipanti studieranno e condivideranno materiali e ricerche, in maniera sincrona ed asincrona, su piattaforme virtuali e in videoconferenze. Valore aggiunto importantissimo di questo studio internazionale sarà il lavoro del prof. Somma e del docente di Musica della scuola Lettone, che insieme ed auspicabilmente in presenza in Lettonia e in Italia, porteranno a termine il lavoro condotto dagli studenti, creando un unico corpo musicale e canoro, per un'unione di inni: dall' inno Europeo, L'inno della Pace, a "La Marseillaise" ( Inno Francese ), "Inno di Mameli ( Inno Italiano), "Dievs, svētī Latviju" ( Dio benedica la Lettonia, Inno Lettone ) e "Du gamla, du fria" ("Tu antico, tu libero", Inno Svedese).Oltre a studiare, condividere, divertirsi e (perché no?) giocare insieme, i ragazzi metteranno in campo le proprie competenze linguistiche, attraverso l'uso delle lingue straniere studiate a scuola, Inglese e Francese, e verranno stimolati verso nuove lingue, Lettone e Svedese, adottando, altresì, la lingua comune a tutti i popoli: la Musica, disciplina caratterizzante i percorsi di studio della Scuola Rocca Bovio Palumbo di Trani.Nel contempo e come scopo fondamentale del progetto, gli studenti italiani, lettoni e svedesi accresceranno il loro senso di appartenenza a territori più ampi di quelli della semplice residenza anagrafica, matureranno nuove prospettive di convivenza civile e vedranno concretizzarsi quell'unico sentimento che da sempre guida lo sforzo del lavoro di ciascun insegnante: creare cittadini di Pace, per la Pace nel mondo.La Scuola Rocca Bovio Palumbo di Trani crede strenuamente nell'importanza di creare rete tra scuole, siano esse del territorio, nazionali o internazionali, ed è da anni vivacemente impegnata in progetti di scambio internazionali ERASMUS, per docenti e alunni. Progetti fortemente supportati dal Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, e saggiamente guidati dalla ricchissima esperienza professionale e personale della prof.ssa Marilina Lonigro (docente di Lingua Inglese, Ambasciatore E-Twinning per la Puglia e referente scolastica progetti ERASMUS).