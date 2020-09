Un regista tranese sbarca su Netflix: si tratta di Domenico de Feudis

Nella Giornata Mondiale dei Sogni ci piace annunciare quello che si sta realizzando di un giovane regista tranese, Domenico de Feudis, del quale fra una settimana uscirà il film d'esordio sulla piattaforma Netflix, ossia attualmente la più grande casa di produzione e distribuzione cinematografica.Il Legame è il frutto di due anni e mezzo di lavoro, con il lockdown intervenuto come un brivido di suspence sul più bello esattamente in linea col genere da lui più amato. Il Legame è infatti un horror ambientato nella Puglia dove è cresciuto, forse per questo da lui definito "un horror alla luce del sole". Prestigiosa la produzione, Htfilm e Indigo film che hanno creduto e investito nel progetto. De Feudis, diplomatosi nel 2009 in Regia Cinematografica, ha realizzato film, documentari, spot, videoclip e cortometraggi e come assistente alla regia vanta collaborazioni, e dunque una scuola sul campo preziosissima, con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Silvio Soldini, Francesca Comencini .Nella foto il regista sul set con l'attrice protagonista, Mia Maestro.