Un tranese in corsa per la Camera per il centro destra: è Giovanni Di Leo con Lega Salvini Premier

Un altro tranese è candidato alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, in questo caso per il centro destra: si tratta del consigliere comunale della Lega, Giovanni Di Leo, che è stato inserito in quarta posizione nella lista Puglia – P01 Foggia-Cerignola-Andria dei Collegi plurinominali Camera, per la Lega Salvini Premier.Dopo gli annunci e i ritiri, i commenti e le delusioni, allo stato dei fatti sono dunque due i tranesi presenti nelle liste per le prossime elezioni poltiche: Ciliento per il centro sinistra e Di Leo per il centro destra.