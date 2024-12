Un viaggio al tempo di Gesù: la Natività che incanta Trani

Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, la magia del Natale ha avvolto la città di Trani con la ventiquattresima edizione della tradizionale rappresentazione della Natività organizzata dalla Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta". Quest'anno l'evento si è presentato in una veste rinnovata e coinvolgente, grazie anche alla nascita del nuovo Istituto Comprensivo "Rocca – Bovio – Palumbo – D'Annunzio" ed al fondamentale supporto del Preside, Prof. Giovanni Cassanelli.Sotto il tema "È ancora Natale al tempo di Gesù", il progetto ha assunto una dimensione più ampia, coinvolgendo alunne e alunni di ogni ordine e grado: bambini e bambine della Scuola dell'Infanzia, studenti e studentesse delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e ragazze e ragazzi dell'orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno dato vita ad una rappresentazione unica nel suo genere. Non un semplice presepe vivente, ma un autentico viaggio immersivo che ha riportato alla luce i luoghi, i mestieri e la vita quotidiana ai tempi della nascita di Gesù. Un percorso che, intrecciando narrazione e interculturalità, ha saputo evocare scenari di Pace in un contesto segnato dal conflitto.La manifestazione ha preso il via alle ore 17:00 nel piazzale antistante il plesso "G. Rocca" in via Tasselgardo, dove un lungo e suggestivo corteo, guidato da don Enzo de Ceglie e accompagnato da festosi canti natalizi, ha accompagnato il Bambin Gesù fino a Piazza della Repubblica. Qui una straordinaria performance ha preso forma, grazie alle competenze artistiche e interpretative acquisite dagli alunni nei loro percorsi scolastici. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ha esaltato la bellezza della Natività, rinnovando la tradizione del presepe come simbolo di solidarietà, accoglienza e, oggi più che mai, di Pace.Circa cinquecento partecipato all'evento tra alunne e alunni, tra coristi e musicisti, dimostrando una straordinaria padronanza dei diversi linguaggi artistici: musicale, interpretativo e drammatico. Non semplici quadri statici, ma figure in movimento che hanno animato uno spettacolo vivo, capace di emozionare e trasportare il pubblico nell'atmosfera del tempo.Questo straordinario risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra docenti e famiglie, guidati dalla sapiente regia ed abnegazione dell'insegnante Chiara Stefania Stefanachi. Dopo mesi di lavoro dedicati alla realizzazione dei costumi di scena e dei dettagli scenografici, ogni particolare ha contribuito a rendere indimenticabile questa rappresentazione.Alla manifestazione hanno preso parte la Consigliera regionale Debora Ciliento, gli assessori Lucia de Mari e Cecilia Di Lernia, il vice sindaco Fabrizio Ferrante. Il tutto è stato accompagnato dal costante sostegno del Direttore Amministrativo Angela Ventura e dalla visione del Preside Giovanni Cassanelli, che ha saputo riconoscere e valorizzare le potenzialità di questa tradizione, nata nella Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" ed arricchitasi nel tempo, pienamente rispondente agli obiettivi ed ai valori condivisi portati avanti dall'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio".Un evento che ha unito comunità e cultura, regalando a Trani una serata di grande emozione e rinnovando il messaggio più autentico del Natale: Pace, solidarietà e accoglienza per tutti.