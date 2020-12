Una App per autocertificarsi: niente carta, tutto on line

Con l'istituzione della zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 per contenere la diffusione del covid, sarà necessario tornare a giustificare tutti gli spostamenti, sia quelli per motivi di lavoro, necessità e salute, sia quelli per le visite ai congiunti.La compilazione dei modelli di autocertificazione, soprattutto durante la prima fase della pandemia, è risultata una delle incombenze meno gradite ai cittadini, costretti a riprodurre e compilare continue copie cartacee dei modelli da esibire durante i controlli delle Forze dell'Ordine. Per questo motivo, l'Amministrazione comunale di Trani ha accolto una proposta di collaborazione gratuita dello staff di Ticketo, una società di giovani tranesi che aveva manifestato al sindaco della città, Amedeo Bottaro, la possibilità di sviluppare per conto del Comune dei servizi telematici per agevolare le attività dei cittadiniDa qui è nata l'idea di sviluppare un modello di autocertificazione elettronica, testata in queste settimane dagli agenti del Comando di Polizia Locale e sottoposta anche al vaglio delle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio.Migliorata progressivamente sulla scorta delle indicazioni pervenute, di facile produzione (basta compilarla una volta e poi si rigenera automaticamente, dando così la possibilità di modificare solo i campi necessari) l'autocertificazione elettronica sarà presentata domani pomeriggio, 22 dicembre, alle 16.30 presso il Comando della Polizia Locale di Trani