Una delegazione di calzaturieri tranesi alla Fiera Micam di Milano

In un momento di enorme difficoltà economiche, c'è ancora chi, con immensi sacrifici, continua a sostenere un comparto, quello calzaturiero, che tanto lustro ha dato alla città di Trani. In questi giorni e fino al 20 settembre a Milano, presso la fiera MICAM, una delegazione del settore calzaturiero tranese sta esponendo le sue collezioni. Un ulteriore sacrificio fatto dagli imprenditori del settore che consente alla città di Trani di essere rappresentata nel salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature. Per questo motivo, l'Amministrazione comunale, su spinta del consigliere comunale Felice Corraro, aspetterà il rientro degli imprenditori impegnati in fiera a Milano per riunirli intorno ad un tavolo per raccogliere istanze e problematiche.