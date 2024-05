Una famiglia italiana: ieri a Trani Santo Versace ha presentato il suo libro

Nella meravigliosa atmosfera del chiostro del Monastero di Colonna a Trani, immerso negli incantevole colori del tramonto, Santo Versace ha raccontato ieri pomeriggio la sua vita intrecciata a quella del fratello Gianni a un pubblico che ha potuto ripercorrere un'epoca non lontana che ha segnato non solo la moda mondiale, ma una società, una economia, uno stile.Un evento fortemente voluto da Alberto Corallo che ha invitato a Trani, in collaborazione con la libreria "Un panda sulla luna" l'imprenditore calabrese, il quale, intervistato da Emilia Cosentino, ha ripercorso la vicenda professionale e umana del sodalizio tra lui e suo fratello Gianni, tragicamente scomparso in un attentato a Miami nel fulgore della sua carriera, e poi della difficoltà, della vera e propria sfida di portare avanti quella impronta straordinaria e innovativa dell'atelier Versace. " Venivo in Puglia per rapporti professionali, soprattutto a Bari ai tempi di Mincuzzi" (e come non ricordare le splendide vetrine del palazzo liberty del capoluogo allestite con tailleur colorati e le meduse disegnate da Gianni), ha raccontato Santo, confessando poi lui stesso con stupore e meraviglia, di non essere mai stato a Trani: "Ne sono incantato, una città bellissima". Il racconto ha ovviamente appassionato il numeroso pubblico presente, poiché la storia della famiglia Versace è davvero una storia Italiana fatta di talento, genialità, ma anche eventi tragici e rinascite. L'occasione è stata utile per Santo Versace per parlare della Fondazione che porta avanti con sua moglie con la quale supporta progetti che sostengono persone fragili e ne realizzano di nuovi, impegno sociale che si è intrecciato ieri con quello di AmoPuglia, la ONLUS che si occupa di assistenza domiciliare agli ammalati terminali affetti da patologie oncologiche di cui Alberto Corallo è responsabile nel territorio. L'evento ha riaperto il Monastero di Colonna dopo il periodo invernale dimostrandosi ancora una volta come ideale contenitore culturale per eventi, incontri, mostre, concerti, in un'atmosfera carica di eleganza, è il caso di dire, che ieri aleggiava in modo speciale nel chiostro.