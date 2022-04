Una grande festa in piazza domani per l'apertura ufficiale de La locanda del Giullare

Una grande tavolata al centro di piazza Mazzini con degustazione di piatti tipici pugliesi, stand enogastronomici, musica e spettacoli teatrali. Sarà una grande festa l'apertura ufficiale, a Trani, de "La Locanda del Giullare - Il Ristorarte", in programma domani, sabato 23 aprile, alle ore 19.Nel ristorante lavorano una ventina di ragazzi di Trani e Bisceglie con disabilità e fragilità sociali. Sono stati formati nell'Istituto Alberghiero "Aldo Moro" di Trani con lezioni di cucina e di gestione della sala. I ragazzi hanno fatto anche un percorso di formazione teatrale, perché alla locanda del Giullare non ci si andrà solo per mangiare, ma per vivere un'esperienza globale.È un sogno della cooperativa sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani che diventa realtà. "La Locanda del Giullare è certamente un'occasione di lavoro e di integrazione per persone ai margini della società, ma anche una sfida culturale al territorio", spiega Cinzia Angarano, presidente della cooperativa. "Da noi non si verrà solo per mangiare, ma anche per vivere un'esperienza di cibo, cultura, arte, inclusione, integrazione".Sarà così anche alla festa inaugurale, dove inclusione, ironia e buona musica saranno assicurati con l'esibizione dei "Ladri di Carrozzelle", band musicale che, con ottimismo e buonumore, tenta di sensibilizzare gli spettatori sui temi della disabilità e dell'inclusione. Alla "prima" della Locanda del Giullare saranno presenti l'Assessora Regionale al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Rosa Barona, la consigliera regionale Debora Ciliento, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il vescovo della Diocesi di Trani-Barletta- Bisceglie, Leonardo D'Ascenzo.