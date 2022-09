Aleska, modella da 3 milioni di followers, racconta la sua serata a Trani

Diciamocelo pure: la gran parte di noi non ha la più pallida idea di chi sia questa avvenente fanciulla Aleska Genesis; e quando cerchiamo notizie su Google neanche la liaison con un personaggio famoso ci aiuta molto, perché il fidanzato in questione si chiama Niki Vattelapesca, è un divo del reggaeton, la musica urbana, della quale chi scrive ammette di non sapere davvero granché, forse per età, ma forse anche per una questione di gusto.Ma se oggi è vero che conti per quanti followers hai su Instagram e quindi per la visibilità che si elargisce a qualunque cosa venga "postata", la signorina venezuelana ha regalato un siparietto carino a Trani, lasciandosi immortalare un una posa di ebbra bellezza nella pregiatissima cantina di Food and Wine, davanti alla Cattedrale e riprendendo dal Resort Ognissanti ( ma qualcuno di questi saprà che Ognissanti è anche una chiesa? forse la più importante storicamente dopo il Duomo?) lo stupendo porto in notturna.Si chiamano "stories" ed è indubbiamente un nuovo modo di raccontare.Che dire ? che Trani piace sempre di di più, sta acquisendo anche grazie a questi social una popolarità sempre più vasta e ci si augura che nel futuro diventi meta e punto di riferimento fondamentale di questa ormai sempre più ambita Puglia dallo Star System, che trascina attraverso il cinema, la moda e le vacanze vip un indotto turistico in cui è sempre più necessario investire energie.C'è molto lavoro da fare, davvero molto, non solo per l'accoglienza ma prima di tutto per la qualità della vita dei cittadini, base fondamentale su cui scrivere nuovi capitoli. Ma lavorare su una Città meravigliosa come Trani può essere solo un privilegio.