Una passeggiata e un tuffo in mare: l'ultima domenica in zona gialla a Trani

Una passeggiata o seduti al tavolino a godersi un buon caffè, una corsa sul lungomare, un giro in moto e qualcuno si è persino concesso un tuffo in mare, complici le temperature tipicamente primaverili. Così molti tranesi stanno vivendo l'ultima domenica in zona gialla prima delle restrizioni legate al passaggio in fascia rossa.Non sarà certo l'ultima giornata in cui concedersi un pranzo fuori o un aperitivo al sole. Ma (almeno) per i prossimi 22 giorni tutto ciò diventerà un miraggio, a causa delle restrizioni anti-Covid. E non a caso oggi, domenica 14 marzo, ristoranti e locali fanno segnare un autentico pienone sulle prenotazioni.Una giornata apparentemente tranquilla, con quella spensieratezza che si respirava prima di marzo dell'anno scorso, quando l'Italia intera conobbe per la prima volta lo spettro del lockdown. Probabilmente all'epoca molti erano ignari di quello avremo vissuto di lì a un anno dopo, quando magari ingenuamente si pensava che il virus sarebbe stato oggi un ricordo oramai lontano. I dati ad oggi sono inoppugnabili e parlano di una situazione in tutta Italia oramai fuori controllo, con contagi in aumento in quasi tutte le Regioni italiane e ospedali con posti letto pieni (è notizia di qualche giorno fa di pazienti Covid nei corridoi del Policlinico di Bari per assenza di posti letto in reparto).Da domani tutti ci ritroveremo a vivere un ennesimo lockdown, lo stesso che abbiamo vissuto nella primavera dello scorso anno, quando il lievito di birra era oramai considerato un bene di lusso nei supermercati ma questa volta con un barlume di speranza in più ed una campagna vaccini oramai decollata.