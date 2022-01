Una sinfonia di luci: la magia del porto allo scoccare della mezzanotte

"I fuochi d'artificio incorniciano le bellezze del porto di Trani, in una sinfonia di luci": un vero e proprio "fraseggio", cioè quell'arte di porre in rilievo, nell'esecuzione, gli elementi espressivi del discorso musicale (legature, coloriti, abbellimenti), sono questa immagine e queste parole se vengono con grande sincerità da un Direttore d'Orchestra come Roberto Soldatini, violoncellista, scrittore e navigatore solitario, che da qualche mese ha scelto i pontili della Lega Navale di Trani per ormeggiare la sua barca-casa e farne la sua residenza fissa."I giochi pirotecnici programmati sono stati annullati, a causa dell'aumento dei contagi, ma Trani s'illumina comunque di magia": la notte scorsa in barca Roberto ha catturato questa immagine straordinaria della "mezzanotte" tranese, dove ha cenato a bordo della sua "Denecia" per "festeggiare l'ingresso di un nuovo anno lungo la nostra rotta" insieme ad amici fra cui il più giovane capitano di yacht italiano Stefano Liggio. E la magia del porto di Trani è stata un pentagramma meraviglioso per l'arrivo del nuovo anno.