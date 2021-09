Una tartaruga caretta priva di vita ritrovata sulla spiaggia di Colonna

È stato un ragazzo di 16 anni, Gabriele, ad avvistare dalla spiaggia del Lido colonna una tartaruga caretta che galleggia va nelle acque del mare. Immediatamente si è avvicinato per controllare le condizioni della tartaruga ma si è accorto che non c'era niente da fare in quanto era in avanzato stato di decomposizione.Il ragazzo ha provveduto a spingerla tra gli scogli della spiaggia Mongelli e ha avvisato la guardia costiera che a loro volta hanno avvisato il responsabile del Centro Recupero tartarughe marine - WWF Puglia, Pasquale Salvemini, che ha provveduto a recuperarla.La tartaruga presentava una lunga spaccatura sul carapece.