Unci Bat, un riconoscimento che avvicina Praga e Roma

Consegnata all'ambasciatrice in Italia S.E. Hana Hubáčková dal consigliere nazionale e vice presidente U.N.C.I. BAT cav. Riccardo Di Matteo con la presenza dell'On. Francesca Galizia un riconoscimento per attestare l'affezione della quale l'U.N.C.I. vede a favore il dialogo tra i due paesi. Dichiara Riccardo Di Matteo: "Gli ambasciatori stranieri sono per me dei formidabili testimoni dell'eccellenza italiana nel mondo che vivono il nostro territorio fatto di mille storie e competenze e resilienza e sono convinto che rappresenteranno l'uscita da questa storica fase pandemica". Nell'occasione il cav. Riccardo Di Matteo ha portato i saluti da parte del presidente nazionale U.N.C.I. GR. UFF. Marcello Annoni e del presidente U.N.C.I. BAT cav. Michele Grimaldi.