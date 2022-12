Unità di strada, arriva un mezzo dedicato agli interventi

Oggi, mercoledì 21 dicembre, alle ore 17, a Trani, in piazza della Libertà, verrà presentato il primo automezzo adibito al servizio di Unità di Strada.Il servizio rientra tra le prestazioni del Pronto Intervento Sociale e si configura come una unità mobile a bassa soglia, attiva sul territorio dell'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie e in particolare nei luoghi sensibili e a rischio, quale primo contatto per le persone in stato di emarginazione e senza dimora.L'Unità di Strada è un servizio rivolto a persone che vivono in strada in condizioni di grave marginalità ed esclusione determinate da molteplici fattori. Il servizio ha funzioni di primo ascolto della persona, orientamento ai servizi, affiancamento e accompagnamento sociale con l'obiettivo di supportare le persone senza dimora e offrire loro la possibilità di avviare un percorso di inclusione sociale.Alla presentazione del mezzo interverranno il sindaco del Comune di Trani, Amedeo Bottaro, il sindaco del Comune di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Trani, Alessandra Rondinone, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante, il dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Attolico ed i rappresentanti legali dell'ATI Società Cooperativa Sociale "Promozione Sociale e Solidarietà", Società Cooperativa Sociale "Trani S.O.S." e Società Cooperativa Sociale "Mi stai a cuore" soggetto gestore del Servizio di Pronto Intervento Sociale.