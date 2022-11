Uniti contro la violenza, incontro all'istituto Cosmai

Il giorno 19 novembre alle ore 9,15 l'Istituto "Sergio Cosmai" di Bisceglie-Trani, in accordo con il Comune di Bisceglie, ospiterà l'evento istituito in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, "Uniti contro la violenza", che si terrà nell'auditorium della sede di Bisceglie, in via Ghandi, e al quale parteciperanno e interverranno Il Dirigente scolastico, prof.ssa Maura Iannelli, Piera Aiello (testimone di giustizia), la nuotatrice Elena Di Liddo e Giulia Galantino (Presidente FIDAPA-BPW Bisceglie). In tale occasione gli studenti avranno l'opportunità di ascoltare le testimonianze dirette di figure femminili che possano aiutarli ad acquisire coscienza e consapevolezza del continuo dilagare di episodi di violenza a danno delle donne in tutte le sue forme.