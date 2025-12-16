Palazzo Palmieri
UNITI PER CAMBIARE TRANI: IL CENTRODESTRA LANCIA LA SFIDA ALLA SINISTRA

Costituita la coalizione per le amministrative 2026: programma, dialogo e candidato sindaco al centro del progetto

Trani - martedì 16 dicembre 2025 10.03 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto del centrodestra di Trani che unisce le forze e apre la sfida per le amministrative del 2026. Dopo un percorso serio di confronto politico e programmatico, viene ufficialmente costituita la coalizione di centrodestra che si presenterà alle elezioni amministrative del 2026. Ne fanno parte Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Trani Libera, Noi Moderati, Trani 2026 e Articolo 97. Una coalizione ampia, coesa e determinata a costruire un'alternativa credibile all'attuale amministrazione di centrosinistra, che ha dimostrato tutti i suoi limiti in termini di visione, capacità di governo e prospettiva per la città.

Il centrodestra avvia una nuova fase politica fondata su dialogo, confronto e inclusione, aprendosi a tutte le forze civiche, associative e politiche che vogliono lavorare concretamente al rilancio di Trani, nel segno della discontinuità, della competenza e della responsabilità amministrativa. Contestualmente prende forma una piattaforma programmatica condivisa, che metterà al centro sviluppo economico, decoro urbano, sicurezza, servizi efficienti, valorizzazione del patrimonio storico e turistico, attenzione alle periferie e qualità della vita. Un programma costruito partendo dai problemi reali della città e dalle concrete necessità dei cittadini, non dagli slogan. Particolare attenzione sarà rivolta a quella larga fascia di cittadini che oggi non vota più: donne e uomini che hanno perso fiducia nella politica e che meritano di essere nuovamente ascoltati. Recuperare il rapporto con gli astenuti sarà una delle priorità della coalizione, perché Trani non può permettersi di essere governata con una partecipazione sempre più ridotta.

Nelle prossime settimane la coalizione lavorerà anche all'individuazione del candidato sindaco, una figura autorevole, competente e capace di rappresentare sintesi, rinnovamento e spirito di servizio. Il centrodestra si presenta unito, organizzato, pronto e con rinnovato entusiasmo grazie ai buoni risultati conseguiti nell'ultima tornata elettorale. La sfida alla sinistra è aperta. Trani merita di più.
