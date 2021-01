"Vaccinarsi è un atto di amore": il messaggio del Dirigente Medico della Asl Bt, dott.ssa Patrizia Albrizio

"Per me la vaccinazione è un atto di amore": è il messaggio importante che la dott.ssa Patrizia Albrizio, Dirigente medico responsabile del Servizio vaccinazione e del Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Bat, associa all'atto di sottoporsi al vaccino anti-Covid.Quelle dei medici in prima linea nella lotta alla pandemia, come la dott.ssa Albrizio, sono testimonianze importanti: la campagna di vaccinazioni anti-covid prosegue dunque nella Asl Bat, e nelle altre asl pugliesi con l'obiettivo di vaccinare tutto il personale sanitario per mettere in sicurezza l'intero sistema assistenziale, ospedaliero e territoriale.A questo va aggiunta anche la platea degli ospiti delle Rsa, come quella di Villa Dragonetti, le cui operazioni di somministrazione dei vaccini si stanno completando in queste ore, e che vede il personale sanitario impegnato a lavoro anche nel weekend, a pieno ritmo.