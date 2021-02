Vaccinazione anti Covid: al Palazzetto dello Sport il personale scolastico

Aggiornamento sull'attività di vaccinazione del personale scolastico nel fine settimana: all'esito di sopralluogo effettuato dal sindaco, Amedeo Bottaro, e dal comandante di Polizia Locale, Leonardo Cuocci Martorano, avvenuto in mattinata, la sede individuata è il Palazzetto dello Sport di viale Falcone.Il sindaco ha chiesto alla Asl la data idonea per avere a disposizione il numero maggiore possibile di vaccinatori. Non si esclude di posticipare la giornata di vaccinazione a domenica.Le scuole stanno ultimando l'invio degli elenchi del personale che ha manifestato adesione alla campagna vaccinale. La cifra finale si dovrebbe aggirare intorno alle 600 unitàContestualmente si sta per convocare il COC di protezione civile per definire le modalità di supporto all'organizzazione della giornata