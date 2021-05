Vaccinazioni, a Trani giornata dedicata ai pazienti fragili

In campo divisi in due turni dodici medici di famiglia



I medici di famiglia hanno ricevuto su tutto il territorio 5mila dosi il 29 aprile proprio per continuare la vaccinazione dei fragili mentre la Asl si sta concentrando sulle seconde dosi Pfizer. In totale le vaccinazioni a carico della medicina di famiglia hanno superato abbondantemente le 10mila dosi. Iniziative di questo tipo ci sono state anche in altri Comuni: ieri a Barletta per esempio mentre ad Andria alcuni medici di base frequentano l'hub vaccinale regolarmente.

Mattina ore 8/14

Box 1 - Dottoressa Del Sole

Box 2 - Dottore Porcelli

Box 3 - Dottore Di Bari

Box 4 - Dottoressa Giobbe

Box 5 - Dottore Drago

Box 6 - Dottore Saracino

Box 7 - Dottore Falco

Pomeriggio ore 15/20

Box 1 dottoressa Ferreri

Box 2 dottore Vignoli

Box 3 dottore Caselli

Box 4 dottore Pappalettera

Box 5 dottore Cecca

Box 6 dottoressa Musicco

Al Pala Assi di Trani oggi giornata di vaccinazioni dedicata ai fragili con 12 medici di medicina generale in campo. Fino alle 19 di oggi saranno vaccinate in totale 660 persone: la giornata è stata organizzata grazie alla sinergia tra la Direzione Generale della Asl Bt e il Comune di Trani.