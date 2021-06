Vaccinazioni a Trani, prima dose raggiunta per il 46% della popolazione

Prosegue all'interno del Pala Assi di Trani la campagna di vaccinazione. Come stabilito dalla Asl BT nella giornata di oggi è data la possibilità di anticipare le seconde dosi per chi è stato vaccinato con Astrazeneca il 12 e il 13 aprile scorso. I cittadini interessati possono recarsi nell'hub vaccinale comunale dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17.30.Alla data odierna, la percentuale dei soggetti che si sono sottoposti almeno alla prima dose di vaccino si attesta per la Città di Trani al 46%. Il totale delle dosi erogate dalla Asl BT per i cittadini tranesi è pari a 31.395, di cui 22.322 prime dosi e 9.073 seconde dosi.Contestualmente alla prosecuzione della campagna vaccinale si assiste ad una importante diminuzione dei contagi. Attualmente a Trani si contano 107 soggetti in isolamento domiciliare , di cui il 67% asintomatici (71) e 14 soggetti ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. La scorsa settimana si sono registrati 25 nuovi casi (ampiamente al di sotto della soglia di 50 casi per 100.000).Questa situazione di importante miglioramento fa finalmente riaccendere la speranza.