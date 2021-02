Vaccinazioni al Palazzetto, Bottaro: «Domenica vivremo una giornata importantissima nella sfida al covid»

«Domenica vivremo una giornata importantissima nella sfida al covid». Sono le parole del sindaco Bottaro in vista dell'appuntamento di domenica al Palazzo dello Sport dove verrà vaccinato tutto il personale delle scuole di Trani di competenza comunale.«Somministreremo, in un'unica giornata, oltre 700 vaccini al personale scolastico degli istituti di competenza comunale. Cominceremo alle 8 senza mai fermarci.Abbiamo sempre manifestato ampia disponibilità a partecipare attivamente all'organizzazione della campagna vaccinale in forza anche di una struttura organizzativa ampiamente collaudata.In pochi giorni abbiamo trasformato il Pala Assi in un centro vaccinale in grado di soddisfare tutti i protocolli di sicurezza e che ci consentirà di svolgere le operazioni di domenica con percorsi fluidi ed aree sicure.Ringrazio il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la fiducia che ha voluto riporre nelle nostre capacità. Ringrazio il commissario straordinario della Azienda Sanitaria Locale BT Alessandro Delle Donne e il dirigente medico responsabile del Servizio vaccinazione e del Servizio di igiene e sanità pubblica Patrizia Albrizio per l'aver messo a disposizione vaccinatori e personale per questo grande appuntamento che speriamo di poter ripetere ancora, nelle prossime settimane, per altre categorie di cittadini.Ringrazio anche il sindaco di Barletta per essersi offerto ad ospitare il #vaccineday della BAT nella sua città. Abbiamo gentilmente declinato l'invito potendo contare, a Trani, su una grande ed accogliente struttura e convinti che sia necessario ottimizzare e velocizzare quanto più possibile le operazioni di vaccinazione.Dobbiamo correre per riprenderci la nostra vita».