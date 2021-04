Vaccinazioni, al via le adesioni per i nati nel 1946 e 1947

A partire dalla ore 14 di oggi venerdì 2 aprile è possibile esprimere la propria adesione alla vaccinazione per i cittadini dati nel 1946 e nel 1947.Ai 6 centri Hub di vaccinazione già individuati, la Asl Bt ha aggiunto i centri vaccinali di Minervino (Palazzetto dello Sport), Spinazzola (Sala Innocenzo XII), San Ferdinando (Ufficio di Igiene via D'Azeglio), Trinitapoli ( Scuola Elementare Don Milani) che da oggi saranno visibili in fase di adesione.