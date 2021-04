Vaccinazioni, al via le adesioni per i nati nel 1960/61

tessera sanitaria e codice fiscale della persona che si vuole vaccinare

almeno un numero di telefono per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL.

Tramite la Piattaforma La Puglia ti vaccina: http://lapugliativaccina.regione.puglia.it/

Chiamando il numero verde 800.713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Presso una delle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP

Da questa mattina possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1° gennaio del 1960 e il 31 dicembre del 1961.Chi intende vaccinarsi deve necessariamente aderire alla campagna e presentarsi presso la sede indicata nel giorno stabilito dall'appuntamento.Gli appuntamenti per le persone nate fra il 1942 e il 1961 sono stati già fissati in base all'anno di nascita e al Comune di residenza registrato nell'anagrafe sanitaria.Per aderire alla vaccinazione e conoscere la data e il luogo dell'appuntamento occorrono:L'adesione alla vaccinazione può avvenire:Le persone in condizioni di fragilità seguono un percorso dedicato: attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili, contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.