Vaccinazioni anti-Covid in farmacia: iniziate le somministrazioni anche a Trani

Per evitare che un'ulteriore ondata epidemica possa rovinare le imminenti festività natalizie è necessario accelerare con la campagna vaccinale. In particolare, l'obiettivo primario delle prossime settimane sarà quello di somministrare la dose di richiamo, o "booster", a chiunque abbia completato il ciclo primario di vaccinazione da oltre 5 mesi. Per questi motivi, è ora possibile prenotare la propria vaccinazione anti-Covid19 presso tutte le farmacie aderenti.Infatti, per contribuire efficacemente agli obiettivi della campagna vaccinale, la Farmacia Turenum ha allestito un piccolo hub vaccinale nei locali adiacenti la farmacia stessa, in via G. Di Vittorio 48 E' possibile prenotare inserendo nome, recapito telefonico e codice fiscale al seguente link:Il numero di posti disponibili è limitato al numero di dosi consegnate. Nuovi posti saranno resi prenotabili allo stesso link ogni volta che nuove dosi di vaccino saranno consegnate in farmacia.Al momento può prenotare qualsiasi cittadino in possesso di tessera sanitaria con le seguenti caratteristiche:- più di 18 anni d'età- 2dose con Pfizer o Astrazeneca o Moderna da almeno 5 mesi- guarigione dal Covid19 e 1dose con Pfizer o Astrazeneca o Moderna da almeno 5 mesi- 1dose con Janssen da almeno 5 mesi.Per chi deve fare la prima dose, invece, è consigliabile rivolgersi all'hub vaccinale comunale.I pazienti fragili o che hanno avuto in passato reazioni allergiche gravi/anafilattiche dovranno rivolgersi esclusivamente al proprio medico curante o all'hub vaccinale comunale.Non potranno ricevere la vaccinazione tutti coloro che presentano febbre (37.5° o più) o sintomi compatibili con Covid19, come anche i contatti stretti di casi di Covid19Possono essere somministrati solo il vaccino Pfizer o il vaccino Moderna.Questi due vaccini sono assolutamente intercambiabili e possono essere somministrati indipendentemente dal tipo di vaccino ricevuto in precedenza. Pertanto, puoi ricevere uno qualsiasi tra Pfizer o Moderna anche se in precedenza sei stato vaccinato con Janssen, Astrazeneca, Pfizer o Moderna.Non sarà possibile comunicare in anticipo il tipo di vaccino che sarà somministrato.Lasi trova in via G. di Vittorio 42/44 , nei pressi dello Stadio Comunale di Trani.Se ti muovi in auto, raggiungere la tua farmacia non è mai stato così semplice! La Farmacia Turenum si affaccia su una strada a scorrimento veloce e dispone di un ampioincluso unSe ti muovi con i mezzi pubblici puoi prendere la linea 3 e scendere alla fermata Via Superga (Tribuna Stadio Comunale).Prova il servizio gratuito Info&Prenotazioni WhatsApp - Richiedi in tempo reale qualsiasi informazione o consiglio direttamente al tuo farmacista- Prenota qualsiasi prodotto o servizio- Ricevi settimanalmente aggiornamenti su farmacie di turno ed eventuali orari di apertura speciali- Resta aggiornato sulle questioni di attualità relative all'uso e la sicurezza dei farmaci o le campagne di prevenzione- Ricevi informazioni sulle giornate a tema in farmacia e le offerte speciali