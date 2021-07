Vaccinazioni, ecco chi da domani potrà recarsi all'hub di Trani

tutte le seconde dosi

le prime dosi alle persone con almeno 50 anni

le prime dosi alle persone con fragilità.

Come già anticipato, nel mese di luglio il Governo consegnerà alla Puglia un quantitativo di dosi di vaccino minore rispetto a quanto preventivato.A partire da lunedì 5 luglio restano, pertanto, garantite:L'Asl Bat precisa che a partire da domani e per tutta la settimana dovranno recarsi all'Hub di via Falcone di Tranile tre categorie sopra citate: la data di prenotazione per tutte le restanti fasce d'età sarà annullata e riprogrammata nei prossimi giorni secondo quanto stabilito dalla Regione. L'invito è quindi aonde evitare spiacevoli inconvenienti ed essere rimandati indietro.