Vaccinazioni maturandi, a Trani si parte dal liceo scientifico

Avviate le operazioni per mettere in sicurezza la popolazione studentesca in vista degli esami

Sono in corso in queste ore e dureranno fino alle ore 22 le vaccinazioni dei maturandi delle scuole di Trani.La prima studentessa ad essere stata vaccinata con il Pfizer si chiama Francesca Isabella Abruzzese, ha 18 anni e frequenta il liceo scientifico. Per gli studenti ancora minorenni è obbligatorio essere accompagnati dai propri genitori.«Siamo stati la prima regione italiana a mettere in sicurezza col vaccino il personale scolastico, adesso possiamo avviare anche la vaccinazione della popolazione studentesca partendo dai chi sta per sostenere gli esami di maturità -aveva dichiarato nei giorni scorsi il Governato Emiliano -. Lo faremo con le nuove dosi che sono in arrivo da Roma e senza toccare la programmazione delle altre fasce di popolazione. Aprire ai più giovani è un segnale di incoraggiamento e speranza per tutti».