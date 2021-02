Vaccinazioni over 80: riprendono domani con nuova organizzazione

Riprendono domani e dopodomani le vaccinazioni degli over 80 presso il Palazzetto dello Sport di Trani con una nuova organizzazione."Il Comune di Trani ha riorganizzato gli spazi in maniera tale - si legge in una nota diffusa dal Sindaco - da accogliere comodamente all'interno della struttura i cittadini chiamati a vaccinarsi.Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 saranno vaccinati 150 anziani: saranno attive 14 postazioni di pre-triage e 6 postazioni di vaccinazioni. E' stato attivato un servizio recall a cura della Asl Bt per organizzare le attività: si raccomanda la puntualità e il rispetto degli orari indicati per la vaccinazione.Ricordiamo la necessità di indicare correttamente il numero di telefono in fase di prenotazione per rendere più agevoli le operazioni di recall e organizzazione del servizio.L'utilizzo del Palazzetto dello Sport con questa nuova e più efficace organizzazione risponde all'esigenza di procedere più rapidamente e più comodamente alla vaccinazione degli over 80".