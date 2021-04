Vaccinazioni senza sosta all'hub di Trani: oggi è stata anche la volta dell'attore Enzo Guacci

Social Video 1 minuto Intervista a Bottaro e dottoressa Albrizio

Procede senza tregua la macchina vaccinale al Palasalute di Trani. Oggi è la volta dei cittadini senza fragilità nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni. Si prosegue poi in questo ordine: giovedì 15 aprile, 75enni e 74enni; venerdì 16 aprile: 73enni e 72enni; sabato 17 aprile: 71enni e 70enni; domenica 20 aprile: 69enni. Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta sempre confermato l'appuntamento per chi ha effettuato l'adesione sul sistema "La Puglia ti vaccina", che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.Oggi tra i cittadini recatisi al Palasalute per ricevere il vaccino c'era anche il maestro della commedia in venarcolo tranese Enzo Guacci che si è complimentato con la dottoressa Albrizio per l'ottimo lavoro che sta svolgendo. Quest'ultima, intervistata ai microfoni di Traniviva, ha specificato come è compito dei sanitari rassicurare i pazienti e trasmettere loro tranquillità. Presente anche il sindaco Bottaro che ha detto: «Abbiamo vaccinato in due giorni circa 1200 persone che stanno tutti bene. L'invito è quindi quello di vaccinarsi».E' notizia dell'ultima ora, infine, dell'arrivo in Italia dalla Germania di altri vaccini Pfizer (ieri andati esauriti), che verranno ora distribuiti alle Regioni.