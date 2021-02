Vaccine Day, dalla Regione lo stop per gli "over 55"

Arriva lo stop da parte dell'assessorato alla Sanità della Regione Puglia per la somministrazione dei vaccini agli over 55, i quali saranno vaccinati in un secondo momento. La comunicazione è giunta questa mattina dalla Regione alle Asl di competenza, a meno di 24 ore dall'appuntamento di domenica 21 febbraio al Palazzetto dello Sport in via Falcone dove è prevista la vaccinazione del personale scolastico di competenza comunale a partire dalle ore 8. Il numero dei vaccinati scende quindi da 722 a 506.