Vaccini, a Pasqua dosi per caregiver e familiari di minori con gravi disabilità

Quando

Come

La Puglia ti vaccina avvia una sessione straordinaria dedicata a genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di persone con disabilità grave ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 minori di 16 anni (nate dopo il primo gennaio 2005). Le persone che intendono vaccinarsi devono avere maggiore età e non devono essere in condizione di fragilità. L'iniziativa è un'opportunità di vaccinazione ulteriore rispetto alla modalità già nota per questa categoria, ovvero la somministrazione da parte dei medici di medicina generale.Nei giorni di Pasqua e Pasquetta: domenica 4 e lunedì 5 aprile.

L'accesso è libero. Per evitare assembramenti le Aziende sanitarie locali (ASL) stabiliscono fasce orarie e modalità. Gli ingressi sono dunque scaglionati in base all'iniziale del cognome della persona con disabilità di cui ci si prende cura.



Cosa serve

Come e dove vaccinarsi

domenica 4 aprile dalle 8.30 alle 12.30: cognome A-L;

lunedì 5 aprile dalle 8.30 alle 12.30: cognome M-Z.

Per la vaccinazione occorre portare con sé un documento d'identità valido, la tessera sanitaria e un documento che attesti la disabilità grave della persona assistita o in alternativa la dichiarazione sostitutiva, possibilmente già compilata. È consigliato anche stampare e compilare, se possibile, anche il modulo di consenso informato.Ogni ASL ha individuato dei punti vaccinali per la sessione dedicata.Al Pala Assi di Trani sarà possibile vaccinarsi: