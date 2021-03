Vaccini a Trani per la Polizia della Bat, la soddisfazione del consigliere Biancolillo

Non posso che essere orgoglioso del lavoro svolto sino ad oggi da parte di tutti. Dagli organizzatori ai volontari delle associazioni della Protezione Civile. Un ringraziamento particolare non può che andare alla dottoressa Patrizia Albrizio, responsabile del Dipartimento di Igiene Pubblica, nonché capo equipe dei vaccinatori, ed a tutto il personale sanitario coinvolto. Patrizia Albrizio, con tutto lo staff, sta realizzando qualcosa che, sino a qualche giorno fa, sembrava irrealizzabile. E risultati come questi non passano inosservati, neanche ai vertici dell'Amministrazione della Polizia di Stato.Garantire la salute degli operatori delle Forze dell'Ordine, al pari del personale scolastico, significa garantire continuità di un importante servizio.Ma adesso dobbiamo guardare ancor più lontano per essere pronti a vaccinare quanto prima tutta la popolazione.