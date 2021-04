Vaccini al Palasalute: da lunedì solo 79-60enni prenotati su "La Puglia ti vaccina"

Emiliano: "Siamo tra i primi in Italia nelle somministrazioni ma non ne arrivano abbastanza da Roma"

Il Presidente Emiliano nel comunicare il risultato di una campagna vaccinale che mette la puglia al terzo posto in Italia, dà la notizia della richiesta da Roma di rallentarne il ritmo per insufficienza di dosi.E dunque, dopo aver ospitato il turno di vaccinazione dei malati rari della BAT, lunedì 19 aprile al Pala Assi ripartono le vaccinazioni riservate alla cittadinanza ma senza poter accogliere i non prenotati.Le vaccinazioni di questa settimana riguarderanno dunque la fascia di età 79-60 anni ma riprenderanno esclusivamente attraverso adesione alla campagna "La Puglia ti vaccina" e non sarà possibile vaccinarsi "a sportello".Per aderire alla vaccinazione e conoscere la data e il luogo dell'appuntamento occorrono:L'adesione alla vaccinazione può avvenire:Le persone in condizioni di fragilità seguono un percorso dedicato: attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili, contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.