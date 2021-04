Vaccini al Palasalute: il calendario dettagliato fino a lunedì

Sabato 17 aprile è invece destinata esclusivamente al richiamo degli ultraottantenni.



Le somministrazioni agli over 60 riprenderanno lunedì mattina.



Per tutti gli altri soggetti a rischio e cargiver possono rivolgersi ai loro medici curanti Non è escluso che siano organizzate altre giornate dedicate.



GLi orari restano quelli consueti 9,00-13,00; 14,00- 20,00 con raccomandazione di puntualità per chi è stato convocato per appuntamento.



per qualunque dubbio relativo alla categoria di soggetti affetti da malattie rare si può scrivere una mail a saverio.nenna@aslbat.it.