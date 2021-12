Vaccini, al via le prenotazioni delle terze dosi per i cittadini dai 18 anni in su

Nuova versione del portale per informare su tempi e modalità di prenotazione

Da oggi le persone dai 18 anni in su possono prenotare tramite il portale www.lapugliativaccina.it la terza dose di vaccino anticovid. La somministrazione della dose di richiamo può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale oppure, in caso di infezione pregressa, dal primo tampone positivo.La nuova versione de La Puglia ti vaccina ti guida, a seconda dei casi, su tempi e modalità di prenotazione del vaccino anti Covid-19. Le indicazioni per le persone con fragilità, il personale sanitario, il personale scolastico e universitario e le forze dell'ordine sono disponibili nelle schede dedicate sul portale La Puglia ti vaccina. Con la dose di richiamo siamo tre volte sicuri. Prenota su www.lapugliativaccina.it.