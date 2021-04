Vaccini, al via le prenotazioni per i malati rari dell'Asl Bat

Le persone affette da malattia rara residenti nella ASL BAT possono inviare una mail prenotandosi per la vaccinazione che sarà effettuata presso HUb Vaccinale Malati Rari Bat. Di seguito tutte le informazioni utili:Sede: Palasport Trani Pala Assi via Falcone.Giorni: 16 aprile (ore 9-13 / 14-20) - 18 aprile (ore 9-13 /14-20).Nella mail devono riportare la loro situazione ed i loro contatti .Scrivere al seguente indirizzo: Centro Territoriale Malattie Rare ASL BAT saverio.nenna@aslbat.it.Saranno presi in considerazione anche i casi particolari:- pz affetti da malattia rara seguiti in centri di riferimento fuori regione puglia;- pz affetti da malattia rara che non sono stati ancora convocati perchè non esiste un loro contatto telefonico aggiornato (fornire contatto giusto).Saranno vaccinati insieme ai loro familiari conviventi.Nella mail precisare sempre un numero di telefono per contatti più snelli.Riportare anche: nome, cognome, data nascita e CF delle persone conviventi al MR che desiderano farsi vaccinare contestualmente.Muniti di tessera sanitaria, attestato MR, Consenso informato firmato, Scheda anamnestica (reperibili su sito Regione Puglia).