Vaccini anti-covid over 80, nonostante i problemi oltre 22mila prenotazioni

Nonostante i problemi al sito PugliaSalute, i disguidi con le linee telefoniche e le file in farmacia, la prima giornata di prenotazione per i vaccini anti-Covid destinati agli over 80 si chiude con un buon risultato. Sono stati, infatti, ben 22.300 le prenotazioni."Un numero considerevole - dichiara l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - che rappresenta il 10% circa della popolazione target totale".