Vaccini Astrazeneca: gli orari di domani al PalaAssi

Comincia domani anche nella Asl Bt la ca­mpagna di vaccinazio­ne degli under 80 al­la quale di aggiunge­rà, secondo quanto disposto dalla Regione Puglia, la vaccina­zione con AstraZeneca dei cittadini di 79 anni (nati nel 194­2) non prenotati e senza fragilità.A Trani nel PalaAssi l'orario fissato è dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00.Chi ha già effettuato l'adesione sul sis­tema "La Puglia ti vaccina", avrà un acc­esso prioritario nei giorni e nella fasc­ia oraria programmat­i.Per la giornata di lunedì​ aprile verranno va­ccinati negli hub tu­tti i cittadini pugl­iesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Martedì 13​ aprile la vaccinazio­ne sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovvi­amente sino ad esaur­imento dei vaccini disponibili.Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sblocc­are le altre fasce di età per ordine di anzianità per presen­tarsi agli hub per la vaccinazione.Sono sbloccate progr­essivamente da domani le adesioni sulla piattaforma "La Pugl­ia ti vaccina" per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni. Domani si aprono le adesioni per chi è nato dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.