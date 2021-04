Vaccini, da domani over 60 senza prenotazione in Puglia? Riunione tra Emiliano e i sindaci

In queste ore è in corso una riunione tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e i sindaci dei capoluoghi per stabilire l'organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid in seguito alla circolare emanata nella serata di ieri dalla Regione e firmata dall'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e dal direttore del dipartimento alla Salute Vito Montanaro.La circolare afferma che "dovrà essere garantita la priorità ai pugliesi che hanno già aderito alla campagna vaccinale anti-Covid e che da domani, lunedì 12 aprile, sarà consentito l'accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ai 60 anni che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità e/o di disabilità grave è consentito senza alcuna preventiva conferma di adesione o prenotazione". Inolte, "gli hub vaccinali dovranno garantire la somministrazione del vaccino Vaxzevria-Astrazeneca".Come riportato dall'Ansa, sono in corso delle riunioni per evitare un vero e proprio assalto ai punti vaccinali dopo questo provvedimento che, va ricordato, è conseguente all'ordinanza n.6 firmata in data 9 aprile dal Commissario per l'emergenza Covid-19 in Italia, Francesco Paolo Figliuolo, e valida su tutto il territorio nazionale."C'è molta disorganizzazione e questa disorganizzazione non può ricadere sui sindaci" ha dichiarato sempre all'Ansa Domenico Vitto, presidente dell'Anci Puglia. Nelle prossime ore, in ogni caso, verranno fornite indicazioni più precise ai cittadini per regolare questa nuova fase della campagna di vaccini.