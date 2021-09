Vaccini, l'84% dei cittadini della Bat ha ricevuto almeno una dose

Sono 5.590.684 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 19.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.3 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.263.547).L'84 per cento della popolazione dalla provincia Bat ha ricevuto almeno una dose di vaccino: si tratta di 288.453 cittadini. Il 66 per cento invece (228.661 cittadini) ha completato il ciclo vaccinale. Nella fascia di età 12-19 ad aver ricevuto la prima dose di vaccino è il 74 per cento (25.515 giovani) mentre il 37 per cento (12.837 giovani) ha completato il ciclo vaccinale. In particolare la percentuale dei giovani con la prima dose di vaccino si assesta sul 75 per cento ad Andria, sul 73 a Barletta, sul 79 a Bisceglie, sul 68 a Canosa, sul 74 a Margherita di Savoia, sul 75 a Minervino, sul 75 a San Ferdinando, sul 78 a Spinazzola, sul 73 a Trani e sul 66 a Trinitapoli.