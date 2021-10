Vaccini, l'86% della popolazione della Bat ha ricevuto la prima dose

Sono 5.856.516 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 di ieri dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 86.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.800.648).Dall'inizio della campagna vaccinale a oggi nella Asl Bt sono state somministrate 296.547 prime dosi e 254.404 seconde dosi. In termini percentuali significa che l'86 per cento della popolazione ha fatto la prima dose e il 74 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Cresce anche il numero dei giovani vaccinati: il 77 per cento ha fatto la prima dose e il 66 per cento ha fatto la seconda.