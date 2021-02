Vaccini per over 80: sono 150 gli anziani attesi questo pomeriggio al Pala Assi

Sono cominciate e proseguono in queste ore nella massima sicurezza e tranquillità al Pala Assi le operazioni di vaccinazione per i circa 300 over 80, che oggi pomeriggio e domani sono stati chiamati a sottoporsi alla prima dose.All'interno della struttura il Comune di Trani ha riorganizzato gli spazi in maniera tale da accogliere comodamente i cittadini convocati: li accoglie una musica di sottofondo, vengono fatti entrare direttamente senza file all'esterno e fatti accomodare nelle 60 postazioni di attesa, mentre gli eventuali accompagnatori si sistemano sugli spalti, in maniera da rispettare tutte le distanze previste.Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 di oggi saranno vaccinati 150 anziani: sono attive 14 postazioni di pre-triage e 6 postazioni di vaccinazioni, oltre alle postazioni per il post-vaccino (un'attesa di canonici 10 minuti prima di poter andare via)."Ringrazio il commissario straordinario della Asl Bat per aver accolto la nostra proposta di effettuare all'interno del Pala Assi i turni di vaccinazione anti covid – ha detto ieri il sindaco Bottaro – e in base al calendario in fase di elaborazione da parte della Asl raddoppieremo settimanalmente le vaccinazioni degli ultra ottantenni. L'auspicio è di poter organizzare ancora più turni nelle prossime settimane per ridurre i tempi di attesa di chi ha manifestato il consenso alla vaccinazione".