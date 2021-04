Vaccini, sport e passeggiate all’aria aperta: la Pasquetta 2021 dei tranesi

Vaccini, passeggiate e un po' di sport all'aria aperta hanno caratterizzato la strana Pasquetta 2021: nel complesso i tranesi si sono dimostrati rispettosi delle norme anti Covid.Sul lungomare non è mancata la gente che ha deciso in questo Lunedì dell'Angelo di concedersi un po' di movimento all'aria aperta. Per una camminata, una corsa o un giro in bicicletta. La pista ciclabile, soprattutto nella prima parte della giornata, ha registrato un buon numero di persone presenti, ma tutto sommato rispettose delle regole in vigore e senza assembramenti tali da far gridare allo scandalo.Stesso discorso per le vie del centro: via vai di auto ma poca gente per strada e quei pochi tutti con mascherina, segnale che la maggior parte dei tranesi ha preferito trascorrere quest'ultimo giorno di festa in casa con i propri cari.