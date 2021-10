Vaccini, terza dose somministrata a 247 pazienti fragili della Bat

Sono 5.832.825 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 85.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.800.646).Sono 247 i pazienti fragili della Asl Bt che, sulla base delle circolari ministeriali e regionali, hanno già ricevuto la terza dose di vaccino: si tratta di pazienti afferenti alla unità operativa di Oncologia e di pazienti in dialisi di diversi centri. Su tutta la provincia continua la campagna di vaccinazione con una particolare attenzione ai giovani che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale.