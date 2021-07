Vaccino anti-Covid, da oggi in Puglia possono prenotarsi i turisti

Necessario avere certificazione della prima dose, e soggiornare in regione per almeno 15 giorni

Da oggi, chi soggiorna per turismo in Puglia per almeno due settimane può manifestare il proprio interesse a ricevere la seconda dose del vaccino anti Covid-19 in una delle sedi vaccinali pugliesi.Chi è interessato deve accedere al servizio , inserire i propri dati anagrafici e recapiti, e successivamente le informazioni relative alla permanenza in Puglia. In seguito sarà l'Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento a contattare la persona interessata, programmando l'appuntamento sulla base della disponibilità delle dosi Nel giorno della vaccinazione sarà necessario portare con sé l'attestazione della prima dose con le indicazioni di data e tipo di vaccino somministrato.